Breaking Fast

Dans cette comédie romantique se déroulant à West Hollywood, Mo (Haaz Sleiman) est un musulman pratiquant qui se remet encore d'un chagrin d'amour lorsqu'il fait la connaissance d'un américain prénommé Kal (Michael Cassidy).

Lorsque Kal invite Mo à se joindre à lui pour l'iftar (le repas traditionnel consommé chaque soir par les musulmans au coucher du soleil pendant le jeûne du mois de ramadan), les deux hommes vont rapidement découvrir qu'ils ont bien plus en commun que ce qu'ils pouvaient penser.

Étrennant une nouvelle plate-forme, le plus ancien festival LGBTQ+ encore en fonction au Canada présente cette année encore un grand nombre de films afin de mieux représenter la diversité des voix et des points de vue de nos communautés. Composée notamment de films internationaux, sa programmation mêle fiction et documentaire.

Pour les informations complètes sur la billetterie (les billets individuels sont 11$), et les nouvelles offres de laissez-passer (pour l’ensemble du festival ou pour partager avec des amis); pour connaître l’horaire des périodes de questions-réponses avec les cinéastes (qui seront par la suite disponibles pour la durée du festival); ou pour savoir comment visionner et partager les films locaux et internationaux disponibles à image+nation33, visitez le site web www.image-nation.org.

