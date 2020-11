Après une série de rencontres infructueuses et maladroites, Ben, jeune homme blanc originaire de Long Island, développe une relation intense avec Sam, un Afro-américain de Brooklyn. Au fur et à mesure que l’été avance et que leur intimité grandit, Ben gagne finalement la force de faire face à un traumatisme d’enfance qu’il a longtemps réprimé.

Dans la lignée de Weekend d’Andrew Haigh, ce formidable long-métrage de Matthew Fifer et Kieran Mulcare se situe à la frontière de la fiction et du documentaire, avec deux acteurs revivant une partie de leurs propres expériences. Sensible et non dénué d’humour, il aborde subtilement différents traumas, ainsi que la difficulté d’une relation interraciale : l’impossible compréhension de la discrimination si tu ne l’as pas vécue dans ta chair. Un puissant film d’amour et de perte, exprimant une grande douleur mais aussi une immense joie – une promesse que même dans l’abîme, il n’est jamais trop tard pour crier.

Étrennant une nouvelle plate-forme, le plus ancien festival LGBTQ+ encore en fonction au Canada présente cette année encore un grand nombre de films afin de mieux représenter la diversité des voix et des points de vue de nos communautés. Composée notamment de films internationaux, sa programmation mêle fiction et documentaire.

