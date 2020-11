The Goddess of Fortune (La dea fortuna)

Les difficultés d’un couple qui ne ressent plus de passion, avec les effets tragi-comiques qui s'ensuivent, et la possibilité d’un nouveau début, inattendu, sont au centre du film nouveau film, touchant, amusant et très personnel, de Ferzan Ozpetek. La Dea Fortuna marque le retour du réalisateur italien d’origine, aux familles recomposées, à l’amour sous toutes ses formes et aux émotions pures.

C’est entre les bras d’une humanité diversifiée, authentique et joyeuse, qu'on entre dans ce film. Nous sommes sur une belle terrasse où se célèbre un mariage gai, et tous les personnages principaux sont là, à commencer par les maîtres de maison, Arturo et Alessandro : le premier est intellectuel et professeur manqué, le deuxième un plombier qui parle avec les robinets. Tous les deux sont engloutis dans un réseau de récriminations et de trahisons : le couple est visiblement en crise. Ozpetek raconte avec sincérité et avec une bonne dose de boutades foudroyantes l’agonie d’un amour profond, prêt à se réveiller par un regard, un rire, par le fait de la complicité de deux personnes qui partagent leur vie depuis des années et qui sont à présent confrontés à des possibilités plus grande qu'eux.

<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Étrennant une nouvelle plateforme, le plus ancien festival LGBTQ+ encore en fonction au Canada présente cette année encore un grand nombre de films afin de mieux représenter la diversité des voix et des points de vue de nos communautés. Composée notamment de films internationaux, sa programmation mêle fiction et documentaire.

Pour les informations complètes sur la billetterie (les billets individuels sont 11$), et les nouvelles offres de laissez-passer (pour l’ensemble du festival ou pour partager avec des amis); pour connaître l’horaire des périodes de questions-réponses avec les cinéastes (qui seront par la suite disponibles pour la durée du festival); ou pour savoir comment visionner et partager les films locaux et internationaux disponibles à image+nation33, visitez le site web www.image-nation.org.

Et consultez le site de www.Fugues.com pour d’autres suggestions de films à voir à Image+nation…