Ahead of the Curve ou l’histoire du magazine lesbien

Ce documentaire américain de Jen Rainin, co-réalisé par Rivkah Beth Medow, est l’occasion unique d’en apprendre davantage sur le magazine lesbien le plus vendu aux États-Unis. D'abord nommé Deneuve, lors de sa création en mai 1991, il sera renommé Curve en 1996 après une poursuite de l’actrice française Catherine Deneuve.

Si ce moment fut difficile pour sa fondatrice, Frances «Franco» Stevens, il ne représentait qu’un des nombreux obstacles démontrant la force de caractère d’une femme désireuse d’accomplir un rêve, de comprendre son orientation sexuelle, de trouver des modèles dans un monde où le mot «lesbienne» était tout sauf synonyme de fierté. Le magazine se voulait ainsi une façon de véhiculer de l’information aux lesbiennes et une image positive de la communauté, à une époque où les blogues et les chaines YouTube n’étaient guère en vogue et où le gay (& lesbian) bashing battait son plein…

Si le documentaire présente l’histoire de création de la revue (un exploit en soi), le film suit également Franco, désormais handicapée, et sa femme Jain, alors qu’elles se déplacent dans des évènements lesbiens américains tels que ClexaCon et Lesbian Who Tech, ou encore auprès de divers intervenants dont le NCLR (National Center for Lesbian Rights) pour prendre le pouls de la communauté lesbienne et penser l’avenir du magazine Curve, afin qu’il soit en phase avec les revendications de la jeune génération. Le documentaire nous mène ainsi de la création du magazine, en passant par ses moments difficiles et sa constante évolution, associés notamment au terme lesbien au sein du mouvement LGBTQ+.

Ahead of the Curve présente, au fil des témoignages (notamment, de personna-lités ayant participé et figuré dans le magazine) et d’images d’archives, l’histoire d’une revue qui est lentement devenue le ciment social d’une population marginalisée, quoique de plus en plus visible, notamment grâce à des initiatives novatrices dont le magazine Curve, qui ne se contente pas de surfer sur la vague, mais au contraire, se retrouve au-devant de la vague.