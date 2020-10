Le Sri Lanka accusé de pratiquer les tests anaux sur les homosexuels

Le gouvernement sri-lankais est accusé d'imposer des "tests" de virginité anale aux homosexuels dans le but de prouver qu'ils ont des relations sexuelles avec des hommes et de les poursuivre en justice.

Selon un rapport de l'organisation Human Rights Watch, au moins sept personnes ont été contraintes de subir des examens physiques "cruels, inhumains et dégradants" depuis 2017 au Sri Lanka.



En association avec Equal Ground, Human Rights Watch appelle à la fin de ces examens qui ont été dénoncés par l'Organisation mondiale de la santé comme une forme de torture.

"Personne ne devrait être arrêté, et encore moins soumis à la torture et à la violence sexuelle, en raison de son orientation sexuelle perçue, a déclaré Neela Ghoshal, directrice associée des droits des LGBT de HRW. Le ministère de la Justice du Sri Lanka devrait immédiatement interdire aux médecins judiciaires de procéder à des examens anaux forcés, qui violent de manière flagrante l’éthique médicale ainsi que les droits fondamentaux".

Les examens anaux forcés impliquent l'insertion de doigts ou d'autres objets dans l'anus pour tenter de déterminer si la personne a eu des relations sexuelles anales. La pratique est basée sur la théorie discréditée selon laquelle la pénétration anale peut être prouvée par la forme du sphincter anal.

Les tests de virginité anale et vaginale sont universellement discrédités par les experts médicaux comme violant l'éthique médicale et dépourvus de toute base scientifique, et l'Association médicale mondiale a appelé les médecins à cesser de participer à cette pratique.

Malgré cela, au cours des 12 derniers mois, un avocat témoigne que les six accusés qu'il représentait dans des affaires de poursuites pour homosexualité ont été soumis à des examens anaux, que les procureurs ont utilisés devant le tribunal comme "preuves" d'une pénétration anale passée.

Un affirme avoir été victime d'autres abus, notamment avoir été fouetté avec des fils. Trois hommes ont été condamnés à subir des tests de dépistage du VIH sans leur consentement, dont les résultats ont été rendus publics au tribunal.

Ces traitements ont été commis en vertu des articles 365 et 365A du Code pénal sri-lankais, qui interdisent "les relations charnelles contre nature" et "indécence entre personnes".

Human Rights Watch a également indiqué que d'autres lois, comme une loi sur le vagabondage au libellé vague et une disposition du code pénal interdisant la "tricherie par personnification", sont également utilisées pour cibler les personnes transgenres et non conformes de genre aux fins d'arrestation.

Pourtant, le gouvernement sri-lankais a toujours nié les abus, le procureur général sri-lankais affirmant en 2014 que le code pénal n'était pas utilisé pour cibler les personnes LGBT et que l'application de la loi de manière discriminatoire était inconstitutionnelle.