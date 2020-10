Icona Pop de retour avec Spa

Le duo Icona Pop est de retour avec le clip officiel de son dernier single, «Spa»; une nouvelle collaboration avec le duo électronique mondial SOFI TUKKER. Réalisé par Lauren Dunn, la vidéo présente des caméos de Jordan Firstman, écrivain, comédien et sensation Internet, et Mia Khalifa, mannequin, activiste et superstar Internet.

<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

«Si nous devions être coincés dans une pièce avec quatre autres personnes, ce serait Aino, Caroline, Jordan Firstman et Mia Khalifa», lancent SOFI TUKKER (née Sophie Hawley-Weld et Tucker Halpern).

«C'est aussi le groupe de personnes avec lesquelles nous aimerions être dans un spa. C'est aussi le groupe de personnes dans la vidéo Spa, et nous ne pourrions pas être plus heureux à ce sujet. C'est totalement ridicule et exagéré, comme la chanson - sur les stéroïdes. Et cela nous fait sourire à chaque fois que nous le regardons. Nous espérons que cela fera sourire les autres aussi - et peut-être se livrer à des soins personnels pendant qu'ils y sont. »

Parlant de la collaboration, Caroline Hjelt et Aino Jawo d’Icona Pop expliquent: «Nous sommes de grands fans de SOFI TUKKER depuis longtemps et cette collaboration était vraiment un rêve. C'était un pur bonheur créatif en studio et même si c'était la première fois que nous travaillions ensemble, tout semblait si naturel. Cette chanson est bizarre de la meilleure façon et nous espérons que les gens pourront avoir un spa rave à la maison tout en l'écoutant.

SOFI TUKKER ajoute: «Il n’ya rien de tel que de créer une chanson avec des amis que nous aimons et admirons. Nous nous sommes tellement amusés en studio avec Icona Pop qui a créé ce morceau. Nous espérons que les gens peuvent ressentir la joie, le vertige et le ridicule que nous avons tous ressentis en le faisant. Même si le club nous manque plus que jamais, il n’y a jamais eu de moment aussi important pour prendre soin de soi. Mets quelques gouttes sur tes yeux.»

Le duo suédois Icona Pop continue sa route depuis ses débuts en 2013, avec This Is… Icona Pop, qui a été acclamé par la critique. Les deux filles ont parcouru le monde, en première partie de tournées à guichets fermés Miley Cyrus, Katy Perry et One Direction et ont rejoint Tiësto pour le banger «Let's Go» en 2014. En cours de route, le duo s'est produit aux côtés de tout le monde, d'Avicii à The Chainsmokers, en passant par les grâces les scènes d'Ultra, Tomorrowland, Mark Ronson's Club Heartbreak, et plus encore. Depuis, ils ont constamment comblé le vide musical en matière de dance-pop optimiste, insouciante et de qualité.

L'année dernière, les filles DJ ont traversé l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord et ont sorti une série de bangers, y compris leur collaboration Yves V et Afrojack pour «We Got That Cool». En outre, Icona Pop a poursuivi son message d'inclusivité, d'acceptation de soi et de positivité sur la route pour sa tournée WorldPride, culminant avec une performance spectaculaire à Stockholm Pride qui comprenait une apparition spéciale de Sporty Spice (Melanie C.).

Restez à l'écoute pour plus de nouvelles et de musique d'Icona Pop.