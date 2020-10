T’es belle de Cœur de Pirate

Béatrice Martin, alias Cœur de Pirate, dévoilait récemment sur plusieurs plateformes le clip de sa nouvelle chanson T’es belle, une ode pertinente sur le courage des femmes de se lever face aux injustices sociales.

«T’es belle» ne laisse place à aucune ambigüité. Son discours limpide, vif et direct dénonce un patriarcat asphyxiant qui dicte aux femmes quoi faire et comment. Le message de la chanson soutient les droits des femmes dans leur combat contre les inégalités sociales et judiciaires.

«T'es belle, c'est ce qu'on m'a toujours dit

mais juste quand tu souris

Pourquoi c'est toujours un non-dit

que pour être aimée, faut être soumise

T'es conne si tu restes en silence,

T'es folle si tu prends la parole,

Mais moi je sais ce que je veux devenir,

C'est sur mes termes que je veux sourire»

Béatrice Martin est elle-même aux commandes du vidéoclip avec le soutien de la boîte de production Roméo & Fils. Dans un délire postmoderne à l’esthétique à la fois léchée et décalée, de grands classiques de l’histoire de l’art tels que la Naissance de Vénus se succèdent dans des mises en scène où s’affiche une féminité résolument contemporaine et inclusive. On y aperçoit la jeune Lactatia, les drag-queens Kiara et Matante Alex, l’artiste polyvalente, l’autrice, youtubeuse et militante Khate Lessard (aussi aperçu à Occupation Double, l’an dernier) et la fille de Cœur de Pirate, Romy.