Retour sur l’enfance queer de Chris Garneau

On est tombé en amour pour le fragile et touchant Chris Garneau depuis son premier album Music for Tourists en 2006. Depuis, Chris a creusé son sublime sillon musical avec des albums sensibles, El Radio en 2009, Winter Games en 2013 et Yours, en 2016. Ce néo-gentleman farmer, qui vit désormais dans une ferme dans le nord de l’état de New York avec ses poules, revient à la pop de chambre de ses débuts, et présente un nouveau simple Not The Child, extrait du prochain album The Kind qui paraîtra au début 2021.

La nostalgie de ce nouveau morceau n'est pas celle d'une jeunesse idéalisée. On peut entendre la maturité dans la profondeur de la basse dans les voix qui fondent les premières parties de la chanson alors que le jeune artiste gai s'enracine dans son propre corps de travail pour tirer profit de la croissance qu'il a connue. Le passé n'est pas un fossile mais fait partie d'une histoire vivante à laquelle il donne vie à travers cette nouvelle composition. Bien qu'aérée et entraînante, la chanson n'est pas une fuite des responsabilités ni une tentative de fuir le passé. Il y a un défi conflictuel dans la façon dont Chris Garneau définit les limites. Le vidéoclip de Not The Child, réalisé par Jeremy Jacob, évoque le sentiment d'un retour sur une enfance queer à travers des icônes, des rêves et des films familiaux intimes. Garneau danse entre paysages naturels et artifices, revêtant une couronne de fleurs et un maquillage de cérémonie. Les mouvements de Chris Garneau dirigé par le chorégraphe Jack Ferver, évoquent le passé, ou un fantasme de ce qui était. Tourné près de la maison de Garneau dans le nord de l'État de New York, les créateurs s'imprègnent de leur environnement. La solitude du chanteur est un clin d'œil à la production socialement distante de la vidéo et à la réalité douloureuse du présent. Au milieu du calme relatif, Not The Child est un collage d'éléments de la propre histoire de Garneau, qui s'inscrit avec nostalgie dans la poétique pastorale.

INFOS | Not The Child du prochain album The Kind, à venir le 22 janvier 2021