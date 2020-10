«Toi», le nouveau clip de Mademoizelle Philippe

Avec son nouveau vidéoclip Toi, Mademoizelle Philippe dénonce les situations d'abus de pouvoir. Si le clip vient illustrer une scène de violence conjugale, «on aurait aussi pu représenter un gourou ou un abus de pouvoir politique. En fait, la chanson peut s'appliquer à toutes les situations d'exploitation et de domination», explique Mademoizelle Philippe. Musicalement, l'autrice-compositrice-interprète trouve un parfait équilibre entre couplets qui coulent calmement et refrain direct, rythmé et affirmé. Après un lancement qui n'a malheureusement pu se transposer sur scène, où elle se sent particulièrement à l'aise, Mademoizelle Philippe prépare une prestation filmée en salle qui sera diffusée en ligne de manière interactive prochainement. Elle se produira à Lavaltrie pour les Jeudis Taxi, le 7 janvier 2021. Des mélodies pop aux arrangements rock, voilà ce qui définit l'identité musicale de Mademoizelle Philippe. Elle se révèle en 2016 en lançant un premier album, Semi-Liberté, réalisé par Marc Déry. L'année 2020 en est une pour elle d'émancipation artistique avec l'arrivée de son deuxième album, Aimant, réalisé cette fois par Francis Collard et sur lequel elle offre des propos assumés sur fond de guitares électriques et de lignes de basse sexy.