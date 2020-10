Van Hechter vogue sur la vague

Ce gars de Montréal «qui produit tout chez nous et n'engage que des Montréalais», comme il le fait remarquer, a fait partie du Best Of Everything NY cet été. C'est vrai qu’il «pogne» vraiment à New York où il offrait régulièrement des prestations là-bas avant que débute la pandémie. Et son succès ne se limite pas qu’à la Grosse Pomme. En octobre, sa chanson «Love elastic» s’est hissée en première position du palmarès «Hits you Love» à Chicago. Par ailleurs, il vient de dévoiler un nouveau vidéo-clip (signé Romain Rabasa) pour Back in Vogue, une de ses chansons préférées de l’album. Il nous confiait d’ailleurs récemment se sentir «nostalgique d'une époque antérieure aux téléphones intelligents, lorsque nous naviguions en personne, face à face. Je crois sincèrement qu'un jour la romance reviendra à la mode»