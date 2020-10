Quand l’Halloween inspire une nouvelle version de Break the Silence

Velvet Code, l'artiste et producteur canadien, homosexuel et fluide, vient de dévoiler une version de leur chanson populaire Break The Silence, revisitée et inspirée par l'Halloween, mettant en vedette FORD, le producteur transgenre et non binaire basé à New York. Cette version fait partie des premières sorties officielles de So Fierce Music, le nouveau label de musique LGBTQIA+ de Velvet Code. Elle fait suite aux remixes officiels Sour Candy feat de l'artiste sur les succès de Lady Gaga — Blackpink et Stupid Love —, sortis plus tôt cet été. La sortie est également accompagnée d'un nouveau clip vidéo obsédant, dans lequel Velvet Code raconte de manière artistique la lutte des gens contre l'isolement et la santé mentale en quarantaine. Velvet Code et FORD se sont rencontrés pour la première fois par l’intermédiaire d’un responsable du label, Velvet devenant rapidement obsédé par l’utilisation de la basse et de la batterie par FORD. «Ce qui m'a attiré en premier, ce sont les paroles puissantes; totalement mon genre d'hymne», dit FORD. «Je voulais que la musique corresponde à cette ambiance avec un swing contagieux, le genre qui vous fait conduire un peu trop vite.»

