Dans son autobiographie intitulée "Greenlights", Matthew McConaughey, révèle avoir été victime d’abus sexuels alors qu’il n’avait que 15 ans.

Aujourd'hui âgé de 50 ans, l'acteur oscarisé pour son rôle dans "Dallas Buyers Club", y explique notamment que sa première relation sexuelle n’était pas consentie : "On m’a fait chanter alors que j’avais 15 ans pour avoir ma première relation sexuelle. J’étais certain d’aller en Enfer pour avoir eu une relation sexuelle avant le mariage. Aujourd’hui, je suis certain que ce ne sera pas le cas", écrit-il.

Plus tard, à ses 18 ans, il affirme également été agressé par un homme, alors qu’il était inconscient à l’arrière d’une fourgonnette. L’acteur assure toutefois ne pas se considérer comme une victime, et affirme "j’ai beaucoup de preuves que le monde complote pour me rendre heureux".