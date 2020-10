TikTok promet de sévir davantage contre les contenus anti-LGBT

TikTok a annoncé un plan pour supprimer les messages haineux sur la plate-forme de médias sociaux basée sur la vidéo.

La société promet de sévir "encore plus" contre le contenu anti-LGBT, le contenu suprémaciste blanc et nazi, et les vidéos qui répandent des fausses informations sur les juifs, les musulmans et d'autres groupes minoritaires.

"Dans le cadre de nos efforts pour empêcher les idéologies haineuses de prendre racine, nous allons endiguer la diffusion de langage codé et de symboles qui peuvent normaliser les discours et les comportements haineux, lit-on dans le blog.

En ce qui concerne le contenu anti-LGBT, cela inclut désormais des vidéos qui promeuvent des pratiques comme les prétendues thérapies de conversion.