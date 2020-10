Premier opéra avec un sujet transgenre

L'opéra s'ouvre à la diversité et c'est tant mieux. Grâce à des musicien.nes et des librettistes audacieux.ses et aux salles de spectacles qui accueillent leur création.

As One est le premier opéra qui ose peindre la transition de genre d'un personnage. L'Orchestre classique de Montréal (OCM) sous la direction de Taras Kulish ouvre sa saison 2020-21 avec cette œuvre originale créée en 2014 aux États-Unis et qui a connu un immense succès. Pour le directeur Taras Kulish, séduit par la beauté et la simplicité de l'œuvre, il était donc tout à fait normal que As One soit un jour monté au Québec.

Impossible de parler d'un spectacle live aujourd'hui sans tenir compte du facteur Covid-19, mais comme l'explique Taras Kulish, As One se prête très bien à une mise en scène distancée. «Tout d'abord, il n'y a que deux chanteurs sur scène, celui qui interprète Hannah avant sa transition, puis celle qui interprète Hannah après la transition, accompagnés par un quatuor à cordes, nous confie au téléphone Taras Kulish, ce qui permet une meilleure interaction entre les chanteurs et les musiciens. C’est bien plus facile à mettre en place pour la distanciation que de réunir un orchestre et un chœur par exemple.»

Pour interpréter Hannah avant, Tarish Kulish a fait appel au baryton Dominique Côté. Beaucoup ont pu découvrir le charme de sa voix et de son aisance sur scène dans Nelligan d'André Gagnon et Michel Tremblay où il laissait percevoir toute la fragilité du poète. Le communiqué de presse précise que Dominique Côté est un fier membre de la communauté LGBT. La mezzo-soprano Sarah Bissonnette prêtera sa voix à Hannah après la transition, une chanteuse qui s'est fait connaître sur de nombreuses scènes internationales. La musique de cet opéra, qui se compose de 15 chansons, est signée Laura Kaminsky, une compositrice américaine de renom.

Une question demeure, pourquoi le directeur de l'OCM n'a pas fait appel à des chanteurs lyriques transgenres, comme l'argentine María Castillo Lima ou encore à Lucia Lucas qui est la première chanteuse transgenre accueillie au Metropolitan Opera de New York. La réponse est fort simple. «D'une part, les chanteurs lyriques transgenres sont très très peu nombreux actuellement; d'autre part, parce que nous respectons la volonté d'une des deux librettistes, Kimberly Reed, elle-même transgenre, qui n'a pas choisi de chanteurs transgenres. Kimberly Reed, qui a co-écrit le livret de As One, en collaboration avec Mark Campbell, sera virtuellement présente lors des discussions qui suivront le spectacle tout comme la baryton Lucia Lucas qui évoqueront leur expérience.

Taras Kulish tient aussi à préciser que cet opéra contemporain est très accessible même pour des profanes en culture opératique. «Le prétexte est simple, la musique très mélodieuse et accrocheuse, les voix superbes, je pense que cela peut rejoindre et toucher tout le monde», conclut le directeur de l'OCM. Précisons ensemble que As One est présentée par la Banque TD, ce qui donne l'occasion de collaborer avec la Chambre de commerce LGBT du Québec. La discussion après la représentation sera composée d'un panel d'invité.es auquel participera le GRIS-Montréal.

Deux formules pour assister à l'une des représentations qui se produiront sous le chapiteau du Cirque Éloize: 100 billets à vendre pour assister en personne à chacune des représentations, ou une diffusion de haute qualité virtuelle pour avoir la chance de découvrir cette œuvre dans le confort de son salon.

INFOS | AS One - Opéra de chambre en anglais

20 et 21 novembre à 19h30

Cirque Éloize, 417, rue Berri, Montréal (Québec) H2Y 3E1

Billets en vente dès le 5 août 2020:

75 $ + taxes: assistance en salle (seulement 100 billets VIP disponibles)

15 $ + taxes: assistance virtuelle

L'achat disponible en ligne sur orchestre.ca