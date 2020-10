Melania Trump déclare que son mari voit le potentiel de chacun, quel que soit son genre ou son orientation sexuelle

En attaquant les démocrates lors d'un meeting de soutien politique à la réelection de son mari, Melania Trump a insisté sur le fait que celui-ci «voit le potentiel en chacun, quel que soit son genre ou son orientation sexuelle».

La Première dame a pris la parole lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie mardi 27 octobre, où elle a déclaré: «Les démocrates avec l'aide des médias ont travaillé sans relâche pour pratiquement détruire nos valeurs traditionnelles».



En ce qui concerne son mari, elle a déclaré: «Avant que mon mari ne décide de se présenter à la présidence, les médias l’aimaient parce qu’ils voyaient l’homme que je vois tous les jours. Quelqu'un de ferme, de juste et un gagneur». Un partisan de Trump dans la foule a crié: «Et beau!». Avec un sourire gêné, Melania Trump a dit: «Je suis d'accord».

Elle a ensuite décrit le président comme un «homme qui voit le potentiel de tous ceux qu'il rencontre, quels que soient leur genre, leur race, leur religion ou leur orientation sexuelle».



Malgré les affirmations de Melania Trump, le président américain a jusqu'à présent attaqué la communauté LGBT 181 fois, selon le décompte «Trump Accountability Project» de l'association LGBT GLAAD, au cours des 1377 jours où il a occupé ses fonctions.

En dépit de quelques événements «Gays for Trump» et «Trump Pride» tenus au cours des dernières semaines et qui n'ont réuni qu'une poignée de personnes ou ont été perturbés par des opposants, la campagne de réélection du président n'a affiché aucune politique sur les questions LGBT.