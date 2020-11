Young Hunter (El Cazador)

Lorsque ses parents partent pour un mois en Europe, Ezéquiel, adolescent solitaire, tente d’avoir des expériences sexuelles avec des garçons. Bien qu’il envoie des signaux clairs, ou les observe avec insistance dans les toilettes de son école, c’est toujours sans succès.

Il finit par rencontrer le charismatique et séduisant Mono, qui va lui offrir bien plus que la relation intime et charnelle qu’il envisageait. Doucement il l’entraîne vers une pente aussi excitante que dangereuse… Après The Blonde One, Marco Berger revient avec un film plus subversif, où l’on retrouve son empreinte (voyeurisme décomplexé, érotisation des corps) au service d’une vraie histoire construite, fut-elle un conte initiatique sombre. On admire le travail d’orfèvre pour faire monter à travers le regard à priori doux et naïf d’Ezequiel toute la perversité qui se déploie progressivement autour de lui. Un grand film sur la difficulté de prendre certains choix, doublé d’un thriller moral captivant.

Étrennant une nouvelle plateforme, le plus ancien festival LGBTQ+ encore en fonction au Canada présente cette année encore un grand nombre de films afin de mieux représenter la diversité des voix et des points de vue de nos communautés. Composée notamment de films internationaux, sa programmation mêle fiction et documentaire.

