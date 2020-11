Dans Minyan, le réalisateur Eric Steel dresse avec humour un portrait sensible d'une jeunesse juive et gaie dans le New York des années 1980. David, né dans une famille juive d'immigrants russes, a 17 ans et aide régulièrement sa communauté de prières.

Alors qu’il commence tout juste à explorer la scène gaie d'East Village, cet ado est confronté à son homosexualité, aux règles strictes de sa religion et il commence progressivement à remettre en question les règles strictes de sa communauté et se lie d'amitié avec deux juifs gais âgés. En même temps, l’éveil sexuel de David ne peut qu’être affecté par l’émergence du VIH et du sida.

Étrennant une nouvelle plateforme, le plus ancien festival LGBTQ+ encore en fonction au Canada présente cette année encore un grand nombre de films afin de mieux représenter la diversité des voix et des points de vue de nos communautés. Composée notamment de films internationaux, sa programmation mêle fiction et documentaire.

Pour les informations complètes sur la billetterie (les billets individuels sont 11$), et les nouvelles offres de laissez-passer (pour l’ensemble du festival ou pour partager avec des amis); pour connaître l’horaire des périodes de questions-réponses avec les cinéastes (qui seront par la suite disponibles pour la durée du festival); ou pour savoir comment visionner et partager les films locaux et internationaux disponibles à image+nation33, visitez le site web www.image-nation.org.

Et consultez le site de www.Fugues.com pour d’autres suggestions de films à voir à Image+nation…