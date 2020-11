The Teacher (El maestro)

Natalio est un enseignant du primaire dans un village du nord-est de l'Argentine qui vit avec sa mère, particulièrement exigeante. Passionné par son métier et son désir d'aider les autres, il accepte d'héberger un ami, Juani, en perdition qui vient de la ville.

Très vite les rumeurs commencent à courir sur la relation qu'entretiendrait Natalio avec Juani, même si Juani est hétéro, même si Natalio a toujours caché son orientation sexuelle. La rumeur amplifiant, Natalio se verra obliger de quitter son emploi. Le film décortique en fait comment l'homophobie s'exprime quand le contexte s’y prête…

Étrennant une nouvelle plateforme, le plus ancien festival LGBTQ+ encore en fonction au Canada présente cette année encore un grand nombre de films afin de mieux représenter la diversité des voix et des points de vue de nos communautés. Composée notamment de films internationaux, sa programmation mêle fiction et documentaire.

Pour les informations complètes sur la billetterie (les billets individuels sont 11$), et les nouvelles offres de laissez-passer (pour l’ensemble du festival ou pour partager avec des amis); pour connaître l’horaire des périodes de questions-réponses avec les cinéastes (qui seront par la suite disponibles pour la durée du festival); ou pour savoir comment visionner et partager les films locaux et internationaux disponibles à image+nation33, visitez le site web www.image-nation.org.

