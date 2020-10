Pour bien des immigrants et réfugiés, le racisme les a dépeints comme l'étranger perpétuel avec des liens indissociables avec une terre d'origine. Mais ils vivent souvent un conflit interne au sujet de leur déplacement.

Monsoon extériorise cette dislocation culturelle, explorant ce qui se passe quand on «rentre chez soi». Le protagoniste du film, Kit (joué par l’excellent Henry Golding) appartient à la deuxième génération de «boat people» vietnamiens qui se sont réinstallés en Grande-Bretagne après la guerre du Vietnam. Mais lorsque Kit revient, des décennies plus tard, à Hô-Chi-Minh-Ville, chargé de disperser les cendres de ses parents, il se sent comme un touriste parce qu’il ne parle pas la langue. Monsoon rassemble des thèmes familiers à la diaspora: dislocation sociale, barrières linguistiques, fracture culturelle et générationnelle. En nous faisant entrer profondément dans l’esprit de Kit, le cinéaste Hong Khaou montre comment une bataille psychologique pour l’appartenance persiste au sein de la diaspora vietnamienne longtemps après la guérison des blessures physiques du conflit.

Étrennant une nouvelle plateforme, le plus ancien festival LGBTQ+ encore en fonction au Canada présente cette année encore un grand nombre de films afin de mieux représenter la diversité des voix et des points de vue de nos communautés. Composée notamment de films internationaux, sa programmation mêle fiction et documentaire.

Pour les informations complètes sur la billetterie (les billets individuels sont 11$), et les nouvelles offres de laissez-passer (pour l’ensemble du festival ou pour partager avec des amis); pour connaître l’horaire des périodes de questions-réponses avec les cinéastes (qui seront par la suite disponibles pour la durée du festival); ou pour savoir comment visionner et partager les films locaux et internationaux disponibles à image+nation33, visitez le site web www.image-nation.org.

Et consultez le site de www.Fugues.com pour d’autres suggestions de films à voir à Image+nation…