Bitter Years (Gli Anni Amari)

Né en 1952 à Milan dans une famille de la bourgeoisie industrielle juive, Mario Mieli devient très jeune une figure emblématique du panorama culturel italien : à la fois activiste, intellectuel, écrivain, interprète, provocateur, à une époque où l’homosexualité était encore synonyme de trouble mental. Si ses combats parviennent à faire évoluer les mentalités d’une société alors encore très conservatrice, sa vie personnelle est marquée par une histoire d’amour intense et douloureuse avec le futur écrivain Umberto Pasti. Réalisé et interprété par le génial Andrea Adriatico, ce film biographique trépidant fait revivre un monde artistique qui a contribué à changer l’Histoire et la société italienne et rend justice à une personnalité hors du commun.

Étrennant une nouvelle plateforme, le plus ancien festival LGBTQ+ encore en fonction au Canada présente cette année encore un grand nombre de films afin de mieux représenter la diversité des voix et des points de vue de nos communautés. Composée notamment de films internationaux, sa programmation mêle fiction et documentaire.

Pour les informations complètes sur la billetterie (les billets individuels sont 11$), et les nouvelles offres de laissez-passer (pour l’ensemble du festival ou pour partager avec des amis); pour connaître l’horaire des périodes de questions-réponses avec les cinéastes (qui seront par la suite disponibles pour la durée du festival); ou pour savoir comment visionner et partager les films locaux et internationaux disponibles à image+nation33, visitez le site web www.image-nation.org.

