Twilight's Kiss (Suk Suk)

L'amour frappe à tout âge. Un chauffeur de taxi de 70 ans qui refuse de prendre sa retraite et un retraité de 65 ans se rencontrent dans un parc de Hong Kong. Les deux ont une famille des plus conventionnelles, et ont passé la plus grande partie à avoir des relations sexuelles furtives dans des toilettes publiques, des saunas. Mais à l'aube de leur vie, et malgré la fierté pour les familles qu'ils ont créées, ils sentent qu'ils pourraient faire un bout de chemin ensemble, quitte à mener une double vie. Comme deux adolescents qui doivent se cacher, les deux hommes organisent des subterfuges pour passer le plus de temps ensemble envisageant même une future vie commune. De façon touchante et tendre, le réalisateur Ray Yeung relate cette relation naissante, les appréhensions et les désirs de ces deux hommes qui vivent l'espoir d'une seconde jeunesse.

Étrennant une nouvelle plateforme, le plus ancien festival LGBTQ+ encore en fonction au Canada présente cette année encore un grand nombre de films afin de mieux représenter la diversité des voix et des points de vue de nos communautés. Composée notamment de films internationaux, sa programmation mêle fiction et documentaire.

Pour les informations complètes sur la billetterie (les billets individuels sont 11$), et les nouvelles offres de laissez-passer (pour l’ensemble du festival ou pour partager avec des amis); pour connaître l’horaire des périodes de questions-réponses avec les cinéastes (qui seront par la suite disponibles pour la durée du festival); ou pour savoir comment visionner et partager les films locaux et internationaux disponibles à image+nation33, visitez le site web www.image-nation.org.

