Top 3 (Topp 3)

Anton adore faire des listes. Et dans ses listes, un projet de vie avec son premier amour, David rencontré au Collège. Anton rêve d'une maison à la campagne au bord d'un lac en compagnie de David.

Mais quand son rêve se réalise enfin, l'amour de sa vie a d'autres projets comme de découvrir et de vivre d'autres expériences. Sous forme de dessin animé, Anton raconte sa vie depuis sa conception en passant par l'enfance et l'adolescence, avec drôlerie, humour et autodérision. Est-ce que David reviendra après sa quête de découvertes pour reprendre leur petite vie de couple tranquille au bord du lac en compagnie de leur chien. Divertissant et léger, beaucoup reconnaîtront dans ce film de Sofie Edvardsoson, le Anton qui les habite…

Étrennant une nouvelle plateforme, le plus ancien festival LGBTQ+ encore en fonction au Canada présente cette année encore un grand nombre de films afin de mieux représenter la diversité des voix et des points de vue de nos communautés. Composée notamment de films internationaux, sa programmation mêle fiction et documentaire.

