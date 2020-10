Cocoon (Kokon)

Un été à Berlin : Nora, 14 ans, calme et discrète, emboîte le pas à sa grande sœur rebelle et son cercle d’amies extraverties pour les suivre dans leurs pérégrinations : soirées extravagantes, drogue, alcool, intrigues amoureuses, premières expériences… elle observe, en retrait, un univers auquel elle se sent étrangère. Tout bascule avec la rencontre de Romy, sensible au regard singulier que Nora porte sur le monde, et qui va la transformer. Pour son deuxième long-métrage, la réalisatrice allemande Leonie Krippendorff signe un séduisant coming-of-age lesbien centré sur les premiers ébats amoureux d’une ado berlinoise de 14 ans. Dans une mise en scène sensorielle, Kokon réussit à capturer avec grâce et loin des clichés, les aspérités et les émois de la jeune Nora, dans ce moment de métamorphose qu’est le passage à l’âge adulte. À la justesse du propos, se rajoute un lyrisme envoûtant qui confère à ce film un charme irrésistible.

Étrennant une nouvelle plateforme, le plus ancien festival LGBTQ+ encore en fonction au Canada présente cette année encore un grand nombre de films afin de mieux représenter la diversité des voix et des points de vue de nos communautés. Composée notamment de films internationaux, sa programmation mêle fiction et documentaire.

Pour les informations complètes sur la billetterie (les billets individuels sont 11$), et les nouvelles offres de laissez-passer (pour l’ensemble du festival ou pour partager avec des amis); pour connaître l’horaire des périodes de questions-réponses avec les cinéastes (qui seront par la suite disponibles pour la durée du festival); ou pour savoir comment visionner et partager les films locaux et internationaux disponibles à image+nation33, visitez le site web www.image-nation.org.

