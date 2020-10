Forgotten Roads (La nave del olvido)

Après le décès de son mari, Claudina se retrouve dans une routine solitaire. Elle décide de quitter la campagne pour rejoindre son petit-fils Cristóban et sa fille Alejandra, avec qui la communication est compliquée.

C’est ici qu’elle fait la connaissance d’Elsa, une femme indépendante et mariée qui chante dans un bar caché appelé « Porvenir » (L’avenir). Une rencontre qui va lui permettre de s’émanciper d’une ville religieuse et conservatrice. Admirablement écrit et filmé, ce drame lesbien compte parmi les rares films qui osent traiter la question de l’homosexualité à l’âge mûr. Pour son premier long-métrage, la jeune réalisatrice Nicol Ruiz tisse un portrait intimiste et délicat d’une femme qui découvre le vrai amour à l’âge de 70 ans au sein d’un Chili traditionnel et conservateur. Incarnée par une comédienne principale d’une justesse bouleversante, ce film teinté d’onirisme et de douceur décrit avec une sensibilité rare un parcours vers la liberté.

Étrennant une nouvelle plateforme, le plus ancien festival LGBTQ+ encore en fonction au Canada présente cette année encore un grand nombre de films afin de mieux représenter la diversité des voix et des points de vue de nos communautés. Composée notamment de films internationaux, sa programmation mêle fiction et documentaire.

Pour les informations complètes sur la billetterie (les billets individuels sont 11$), et les nouvelles offres de laissez-passer (pour l’ensemble du festival ou pour partager avec des amis); pour connaître l’horaire des périodes de questions-réponses avec les cinéastes (qui seront par la suite disponibles pour la durée du festival); ou pour savoir comment visionner et partager les films locaux et internationaux disponibles à image+nation33, visitez le site web www.image-nation.org.

Et consultez le site de www.Fugues.com pour d’autres suggestions de films à voir à Image+nation…