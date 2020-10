The Lawyer

Marius est un avocat d'affaires lituanien aisé qui multiplie les rencontres sans lendemain, et qui se montre gentiment cynique avec ses amis, surtout ceux qui sont en couple.

Il découvre sur un site payant de sexe webcam, un jeune homme avec lequel il entame de longues conversations. Le jeune homme est Syrien, se prénomme Ali, et vit dans un camp de réfugiés à Belgrade. L'avocat prend une semaine de vacances pour rencontrer Ali. Au-delà du désir mutuel, il y a la rencontre de deux cultures, de deux histoires que tout oppose. Ali a-t-il vraiment des sentiments pour Marius ou souhaite-t-il l'utiliser pour quitter le camp de réfugiés et la Serbie? Avec une étonnante sincérité, Marius et Ali s'ajustent l'un à l'autre et trouvent un étonnant stratagème pour partir ensemble. Troisième long métrage de Roman Zabarauskas livre un film d'une étrange singularité, tout en nuance, en douceur où les sentiments sont exprimés avec beaucoup de sincérité et de précaution sur des amours improbables. Mais ne le sont-elles pas toutes?

Étrennant une nouvelle plateforme, le plus ancien festival LGBTQ+ encore en fonction au Canada présente cette année encore un grand nombre de films afin de mieux représenter la diversité des voix et des points de vue de nos communautés. Composée notamment de films internationaux, sa programmation mêle fiction et documentaire.

Pour les informations complètes sur la billetterie (les billets individuels sont 11$), et les nouvelles offres de laissez-passer (pour l’ensemble du festival ou pour partager avec des amis); pour connaître l’horaire des périodes de questions-réponses avec les cinéastes (qui seront par la suite disponibles pour la durée du festival); ou pour savoir comment visionner et partager les films locaux et internationaux disponibles à image+nation33, visitez le site web www.image-nation.org.

Et consultez le site de www.Fugues.com pour d’autres suggestions de films à voir à Image+nation…