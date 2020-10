L’acrobate

Après L’amour au temps de la guerre civile (2014), le cinéaste québécois Rodrigue Jean propose cette fois un drame provocateur et poignant sur l’intimité à l’ère de l’anonymat. Une œuvre fascinante où il poursuit sa démarche singulière, à la fois mystérieuse et frontalement explicite.

À travers une histoire passionnelle par-delà le bien et le mal, il capte avec brio la douleur de l’amour, les rapports de domination, l’expression totale des corps et la complexité des relations humaines. Une expérience hors-normes et sans compromis. À voir ou revoir…

Étrennant une nouvelle plateforme, le plus ancien festival LGBTQ+ encore en fonction au Canada présente cette année encore un grand nombre de films afin de mieux représenter la diversité des voix et des points de vue de nos communautés. Composée notamment de films internationaux, sa programmation mêle fiction et documentaire.

Pour les informations complètes sur la billetterie (les billets individuels sont 11$), et les nouvelles offres de laissez-passer (pour l’ensemble du festival ou pour partager avec des amis); pour connaître l’horaire des périodes de questions-réponses avec les cinéastes (qui seront par la suite disponibles pour la durée du festival); ou pour savoir comment visionner et partager les films locaux et internationaux disponibles à image+nation33, visitez le site web www.image-nation.org.

