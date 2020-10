Los Fuertes (Strong Ones)

Partir ou résister. Ainsi pourrait-on résumer le dernier opus d'Omar Hidalgo Zuñiga qui situe cette histoire d'amour dans un village portuaire dans le sud du Chili.

Tonio revient après plusieurs années dans son village familial. On comprend que ses parents n'acceptent pas son homosexualité. En se promenant, il fait la connaissance de Lucas, un marin pêcheur qui vit seul dans une maison isolée. Très vite la chimie passe entre les deux hommes et une relation passionnée s'installe. Les deux trentenaires sont confrontés à deux défis, le premier, de taille, qui influencera le second, l'environnement hostile et les manifestations d'homophobie de la part des collègues de Lucas. Le couple doit-il partir ou rester alors que Tonio se sent étranger chez lui et qu'il ne veut pas vivre caché. Enfin Lucas très attaché à cette région du Chili, à la mer, à la vie qu'il s'est construit. Avec tact et économie de dialogues, Omar Hidalgo Zuñiga, dessine les écueils extérieurs au couple et qui peuvent miner rapidement l'avenir d'une belle histoire d'amour dès son commencement. Les deux acteurs principaux, Antonio Altamirano (Tonio) et Samuel González (Lucas) témoignent avec réalisme de l'intensité de la relation mais aussi de leur inquiétude respective.

Étrennant une nouvelle plateforme, le plus ancien festival LGBTQ+ encore en fonction au Canada présente cette année encore un grand nombre de films afin de mieux représenter la diversité des voix et des points de vue de nos communautés. Composée notamment de films internationaux, sa programmation mêle fiction et documentaire.

Pour les informations complètes sur la billetterie (les billets individuels sont 11$), et les nouvelles offres de laissez-passer (pour l’ensemble du festival ou pour partager avec des amis); pour connaître l’horaire des périodes de questions-réponses avec les cinéastes (qui seront par la suite disponibles pour la durée du festival); ou pour savoir comment visionner et partager les films locaux et internationaux disponibles à image+nation33, visitez le site web www.image-nation.org.

