Siberia & Him

Un film à voir sur grand écran pour la beauté et l'austérité des paysages qui sont un personnage en soi dans ce "road-movie" sibérien. Sasha et Dima vivent une relation cachée de tous.

Dima, est chef de police et il est marié à la sœur de Sasha. Tous les deux doivent se rendre plus au nord pour rencontrer la grand-mère de Sasha qui ne répond plus au téléphone. Une panne d'auto les oblige à continuer leur chemin à pied, un voyage de plusieurs jours pendant lesquels les deux hommes tentent de s'expliquer. Avec très peu de dialogues, les deux hommes ne peuvent constater que l'impossibilité de cette relation. Perdus dans une société hostile à l'homosexualité, nourris eux-mêmes de préjugés, leur solitude est à l'image des paysages grandioses et désertiques qu'ils traversent, les émotions sont dans les regards, les postures des corps, les évitements, jusque dans les mouvements des mains. Viatcheslav Kopturevskiy trace à travers ces deux portraits, et celui de la société, et une métaphore de l'homosexualité en Russie.

Étrennant une nouvelle plateforme, le plus ancien festival LGBTQ+ encore en fonction au Canada présente cette année encore un grand nombre de films afin de mieux représenter la diversité des voix et des points de vue de nos communautés. Composée notamment de films internationaux, sa programmation mêle fiction et documentaire.

