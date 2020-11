Une murale en hommage à la drag Tante Gaby

Durant trois décennies, Tante Gaby, de son vrai nom Pierre Lauzon, a travaillé dans plusieurs clubs du Village. Ces costumes étaient souvent extravagants, même lorsque Tante Gaby était «shooter girl»! Son sourire et son rire éclatant égayaient ses clients et fans. Malheureusement, le cancer a emporté Pierre Lauzon le 8 juin dernier à un jeune âge de 57 ans. Le 6 septembre dernier, jour d’anniversaire de naissance de Pierre Lauzon, un ultime hommage lui était rendu au Club Date. «On a perdu tant de monde dans le Village au cours des années et on les a oubliés complètement, de dire Pascal Guilbault, costumier et ami de Tante Gaby.

Tante Gaby a été là pendant au moins 30 ans, donc la murale est une manière de se souvenir de qui il était, c’est un lieu pour lui rendre hommage.» Ceux et celles qui ont vu le T-shirt avec la caricature de Tante Gaby reconnaîtront immédiatement cette peinture murale puisqu’elle la reproduit exactement. «J’avais aimé le T-shirt parce qu’il représentait bien Tante Gaby, je voulais qu’on reproduise cette œuvre du jeune artiste Maxime Cousineau-Pérusse, j’ai donc fait appel à lui pour la murale et il a accepté», explique Pascal Guilbault, qui a été le maître d’œuvre de ce projet. Mais pourquoi la murale a été peinte à cet endroit-là et non ailleurs? «L’idée originale de la murale revient aux propriétaires du Resto Village, Pierre-Luc Dupont et Mathieu Drapeau. Ils ont donc offerts un mur de l’établissement pour que l’on puisse peindre la fresque», poursuit Pascal Guilbault, costumier de plusieurs drag-queens de Montréal. Drag-queen, shooter girl, barman, etc., Tante Gaby a débuté sa carrière à l’Entre-Peau, il y a une trentaine d’années déjà. Puis, elle a enchaîné les postes et les rôles dans des clubs tels que le Play, le Sky, le Unity, le District Video Lounge, etc. À noter que le T-shirt à l’effigie de Tante Gaby est disponible à la boutique Mistr Bear et qu’une partie des profits de la vente est destinée à la lutte contre le cancer.

INFOS | www.mistrbear.com