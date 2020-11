Quelles sont les tendances esthétiques de la saison?

Nous avons demandé à Rodrigo son avis.

«Les manucures pour les hommes n’ont jamais été aussi populaires. Avant, ce n’était que le truc de Johnny Depp. Désormais, la gent masculine aime se colorer le bout des doigts. Même Brad Pitt et les gars d’Occupation Double se sont mis de la partie. Mais attention: on ne le fait pas n’importe comment!

L’idéal est de vernir un ongle sur deux et d’opter pour des couleurs froides comme le vert et le noir. Le rose est aussi très sympathique!» «Les masques ont également la cote, et je ne parle pas seulement de ceux portés pour contrer la pandémie! Chaque année, avec l’arrivée de la saison froide, les traitements faciaux font un retour en force.» «Plus que jamais, les clientes et clients demandent des produits écoresponsables.

Chez Olab, nous travaillons avec ceux de la ligne Nelly De Vuyst. Fabriqués au Québec, ils suivent les normes et les exigences les plus strictes de l’industrie cosmétique. Acheter local, c’est essentiel!»

