Bien vieillir, un sourire à la fois

Le vieillissement semble être la seule façon de vivre plus longtemps. Nous voulons tous vivre longtemps, autonomes et en bonne santé. Bien vieillir peut être un défi pour tout le monde, même dans les meilleurs moments.

Vieillir en tant qu’homme gai comporte des réalités uniques : isolement, solitude, jugements et préjugés, entre autres. La pandémie de la COVID-19 semble s’installer pour un bout de temps, et les défis sont exponentiels. Plusieurs ont été directement touchés par cette maladie et il est triste de lire les histoires de ceux qui ont perdu des proches, ont été eux-mêmes malades ou ont dû faire face à de nombreuses difficultés connexes. Pour la plupart d’entre nous, les répercussions ont surtout été les inconvénients occasionnés par la distanciation physique : isolement accru, solitude plus grande, stress, manque de motivation, voire dépression.

Ce sont des défis sérieux, mais les solutions ne sont pas obligées de l’être. Pour sa part, Claude remarque qu’en ces temps difficiles, il doit travailler plus fort pour se sentir bien et être heureux. Sa façon de rester motivé est de choisir d’avancer dans la vie... un sourire à la fois! « Un sourire plus éclatant donne une impression de jeunesse, de vitalité, de bien-être rayonnant, de gaieté et de chaleur. Le sourire n’est pas seulement très contagieux, il soulage le stress, améliore notre humeur, renforce notre système immunitaire, diminue la pression sanguine et nous aide à rester positifs, ce dont nous avons tous besoin un peu plus ces jours-ci. » Claude pense que le fait de prendre régulièrement une grande respiration et de sourire de la tête aux pieds nous aide à nous concentrer sur les bons choix de vie : bien manger, faire de l’exercice régulièrement, rester en contact avec nos proches et trouver de nouvelles façons de jouer et de s’amuser!

Son travail de coach en santé et bien-être, de conseiller en nutrition et d’entraîneur de conditionnement physique l’amène à aider les gens à adopter un mode de vie sain, ce qui représente un plus grand défi en période de pandémie. Il a d’ailleurs saisi cette occasion pour trouver de nouvelles façons de fournir ses services et d’être plus accessible en ligne. Pour augmenter sa présence en ligne, Claude propose du coaching en santé et bien-être du confort par téléphone ou par visioconférence, permettant à ses clients de se prendre en main du confort de leur maison. Pour le volet conditionnement physique de ses services, il s’est associé à l’application Trainer+ pour livrer ses programmes d’entraînement en ligne à ses clients. Selon Claude, « l’entraînement en ligne est une nouvelle façon passionnante pour moi d’offrir à mes clients ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin, sans les contraintes et les coûts que représentent les gymnases commerciaux et en utilisant de l’équipement qui leur est facilement accessible, le cas échéant. » Chaque exercice comprend une vidéo explicative, des images et des instructions écrites.

Le client saisit sa performance en ligne pendant son entraînement, qui lui est transmis automatiquement, et ses commentaires permettent de modifier le programme au besoin. C’est facile et amusant, et les clients obtiennent des résultats... un sourire à la fois! Pourquoi? Parce que cela en vaut la peine. Nous avons une occasion inespérée de prendre de nouvelles habitudes, meilleures et positives, que nous réussirons peut-être à conserver une fois cette pandémie réglée et après notre retour à une vie plus « normale ». Si vous avez du mal à imaginer comment rester motivé et naviguer dans votre vie en cette période de turbulences, la meilleure clé de votre succès sera d’avoir un guide à vos côtés. Visitez le site Web de Claude et voyez comment lui et vous pourrez travailler ensemble... un sourire à la fois!

INFOS |www.claudelaroche.ca