Pour le plaisir et pour le travail

Les temps sont durs pour les constructeurs. Ils doivent vivre avec des contradictions et tenter de les aplanir. D'une part la pandémie a des conséquences sur la production des véhicules, d'autre part, le virage vert est retardé par la pandémie; et enfin être à l'écoute des acheteurs pour cibler au mieux leurs attentes. Entre autres, leur engouement pour les VUS dont l'image semble antinomique avec les valeurs écologiques défendues ou souhaitées. Enfin, les ventes stagnent et les concessionnaires rivalisent d'ingéniosité commerciale pour réduire leur parc de modèles à vendre.

On pourrait même se demander avec le télétravail ou les vagues de confinement qui nous touchent, est-ce que l'on a encore besoin d'une auto. Bien sûr que oui, mais cela entraînera des changements de comportements de la part des conducteurs-trices et leur relation avec l'auto. Il y a toutefois de bonnes affaires pour les consommateurs puisque les modèles 2021 se font attendre et que les concessionnaires ont encore 50% de leur inventaire à écouler. Mais pour le trio gagnant que sont dans leur catégorie, la Honda Civic, le Ford F-150 et le Toyota RAV 4, ils caracolent toujours en tête des ventes au Canada.

Pour ce qui est des petites ou grosses voitures, sachez que plus d'un quart de la population préfère encore acheter ces dernières plutôt que des VUS. Même si plusieurs constructeurs abandonnent peu à peu ce créneau (Lincoln, Jaguar, etc.) d’autres continuent de l'occuper avec succès, les Japonais et les Coréens entre autres. Honda Civic L'histoire est différente pour la Civic qui en est à sa 10e génération. Elle est devenue mythique, légendaire, et l'histoire d'amour perdure. Peut-être parce qu'elle a su passer à travers toutes les cures de rajeunissement et assurer tous les virages technologiques qui se sont multipliés au cours des quinze dernières années.

Et surtout, elle a su conserver une silhouette sportive, même si tous les modèles proposés ne le sont pas. Pour les plus sportifs, il suffit d'un simple coup d'œil pour se rendre compte que la dernière Civic peut recevoir tous les ajouts possibles, ailerons démesurés, élargissements d'ailes, pour transformer une voiture civile et docile en bombe de la route prête à se retrouver dans un prochain film ou... un jeu vidéo. Surtout dans sa version hatchback (hayon). La version hatchback s'avère la plus polyvalente de la gamme avec un plus grand espace de chargement dont l'accès est facilité par une très grande ouverture. Sous le capot, on retrouve le 4 cylindres développant 174 chevaux pour la version LX, et 180 chevaux pour les versions Hatchback Sport et Sport Touring. Ce changement de puissance entraîne aussi un changement de carburant. La version LX se contentera de l'essence ordinaire, alors que les deux versions plus luxueuses n'accepteront que du super. Mais au choix, on peut opter pour une boîte de vitesse automatique à variation continuelle ou la boîte manuelle à 6 rapports qui vient de série.

Compte tenu des qualités de fabrication, des qualités routières et de la fiabilité de la marque japonaise, auquel s'ajoute un prix de base intéressant (24 190$), la Civic Hatchback a tous les atouts pour conserver sa pole position encore de nombreuses années. Ford F-150 Il dépasse de très loin tous les records de vente au Canada. Si certains voient en lui le summum du gaspillage énergétique, il faut prendre en considération quelques raisons qui justifient sa présence sur nos routes et qui expliquent son succès. Le F-150 se révèle extrêmement polyvalent dès qu'il est question d'un véhicule utilitaire pour toutes celles et ceux qui travaillent dans l'industrie, dans l'agriculture, bref dans tous les secteurs où l'on a besoin d'un compagnon de travail sur roues qui en donne beaucoup. De plus, l'étendue du pays et l'éloignement des communautés demandent des véhicules adaptés aux grandes différences climatiques.

Avec pas moins de 6 motorisations différentes, de multiples choix de grandeurs de caisses ou de cabines, le F-150 en offre beaucoup pour rendre son utilisation quotidienne agréable et confortable, d'autant que la technologie multimédia y est intégrée améliorant ainsi sa polyvalence entre véhicule de travail et celui de loisir. D'autant plus intéressant aussi si l'on doit lui atteler une caravane ou toute remorque. Enfin, un F-150 hybride est prévu pour l'année 2021 et Ford a en préparation son premier F-150 tout électrique. Annoncé depuis quelques mois, il faudra attendre 2022 pour que le modèle soit véritablement disponible sur le marché.

INFOS | www.Honda.ca et www.ford.ca