Fou du Beaujo

Damien Coquelet, AOP Beaujolais-Villages (France) 2018

Code SAQ : 12604080 20,95$

Novembre rime avec Beaujolais, et si le beaujolais nouveau a perdu de son attrait, la région et le gamay peut réserver de superbes surprises, comme ce délicieux vin qui en plus, s'inscrit dans le mouvement du vin nature. Le nez est une bombe fruitée avec quelques notes de terre humide vraiment charmantes. La bouche est toute aussi affriolante et savoureuse, juteuse et pleine de fraicheur, avec une finale légèrement poivrée. Quel régal! S'en tenir à un verre serait un exploit. Il est parfait en apéro, avec le plateau de charcuteries entre amis, ou un cassoulet. Aussi réussi que la performance de Tom Holland qui interprète Umbrella de Rihanna, à Lip Sync Battle. Wow!