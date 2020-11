Viognier LFNG

Laughing Stock Vineyards, VQA Okanagan Valley (Colombie-Britannique) 2018

Code SAQ : 14557272 • 27$

Le viognier, comme le pinot noir, est un cépage qui ne peut souffrir d'être ordinaire. Ici, on se retrouve avec un petit bijou de vin blanc. C'est un viognier de vignoble unique, élevé dans une variété de matières et avec un assemblage de deux dates de vendanges, pour lui conférer une belle complexité. Son nez m'a conquis, avec ses notes de chèvrefeuille, d'abricot frais, et légèrement de pâte d'amande. La bouche est aussi coquette que sensuelle, avec son fini satiné. Elle a un côté abricotine, tartelette aux pêches, sans que ce soit lourdement sucré. Au contraire, c'est à la fois aérien et gourmand, comme un croissant frais sorti du four. C'est la fête avec des vol-au-vent aux fruits de mer ou une poularde au riz.