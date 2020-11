Gin Bold

Montbel vins et spiritueux,

produit au Québec

Code SAQ : 14346820 • 34$

C'est Gilles, un de mes copains du Village, qui m'a fait découvrir ce gin qui porte bien son nom! Y a rien de timide, dans cette bouteille. Élaboré avec dix ingrédients et une eau de source pure faible en minéraux, c'est un London dry assez typé. Il est sous la pastille genièvre et c'est bien ce qui saute aux narines à prime abord, suivi de très près par des notes de forêt de sapins, d'épices douces, et finalement d'agrumes. La bouche n'est pas en reste, avec les mêmes arômes bien marqués. La longue finale est plus fine, nettement sur les oranges. C'est délicieux seul, sur glace, et pas piqué des vers en Négroni, avec cette note de sapinage qui ressort un peu, en finale. L'objectif de Mathieux Bélanger, le fondateur de Bold, c'est offrir de bons produits à bon prix. C'est réussi!