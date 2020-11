Tamaioasa romaneasca Legend of Dracula

Legendary Dracula, DOP Dealu Mare (Roumanie), 2019

Code SAQ : 14514926 • 19,95$

Il manque plein d'accents sur les voyelles, mais que ça ne vous empêche pas de découvrir ce cépage millénaire à la forte personnalité. Traditionnellement, il donne un vin blanc richement aromatique et souvent sucré. Plus récemment, on s'est mis à l'offrir en vin sec, et celui-ci est très réussi. Si vous aimez le muscat ou le gewurztraminer, vous y trouverez des airs de famille. Au nez, des parfums d'abricot séché, de miel, de fleurs capiteuses, et de fines herbes, prendront d'assaut vos narines. La bouche est aussi expressive, mais une fraiche acidité empêche le tout d'être «too much». Une expérience très sensorielle vous attend. Servir frais, avec des caris au lait de coco, ou un couscous végé.