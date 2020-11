De Gras Reserva

cabernet sauvignon-syrah, Vina Montgras,

DO Valle Central (Chili) 2019

Code SAQ : 12698346 • 10,75$

Voilà un vin sombre comme une nuit de novembre, trop vite tombée, mais qui révèle mystérieusement bien des charmes. Le nez est noir: cassis, mûres, réglisse et un peu de fumée viennent vous titiller tour à tour. La bouche est gourmande et plutôt riche, pleine de fruits cuits, de notes boisées, et d'une touche de suavité caressante. Il sera un compagnon de choix avec les plats préparés en cocotte, un pâté à la viande, ou une lasagne gratinée. Remarquez aussi sa jolie nouvelle étiquette. Bref, il saura ragaillardir un milieu de semaine difficile, sans faire pleurer votre porte-monnaie.