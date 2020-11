La Fiole

Brotte SA, AOP Côtes-du-Rhône (France) 2018

Code SAQ : 11904494 • 16,45$

Novembre, mois du souvenir, me donne l'occasion de revisiter ce classique. J'ai fait mes études de sommellerie dans ce coin de France, et le nez m'a rappelé les odeurs d'automne dans les boisés et les vignes autour de Suze-la-Rousse. Tas de feuilles mortes, violettes, et fruits noirs ravissent les narines. La bouche est souple et gourmande à la fois, généreusement fruitée avec des parfums de prunes noires et un brin poivrée. À savourer avec un ragoût, un bœuf bourguignon, ou une poêlée de champignons sauvages.