Le rugbyman australien Dan Palmer fait son coming out

L'Australien Dan Palmer est le premier international de rugby à révéler publiquement son homosexualité. Il a fait son coming out dans une lettre publiée dans un média australien.

Quelques jours après le coming-out d’un arbitre de football international norvégien, Tom Hagen, l'ancien pilier international Dan Palmer a dévoilé son homosexualité vendredi.

Il est devenu le premier international de rugby australien à se confier au sujet de sa sexualité.

Dan Palmer, qui compte une seule sélection avec les Wallabies en 2012 contre l'Ecosse, a décrit dans une chronique pour le Sydney Morning Herald des années de troubles émotionnels, dans un sport où l'homosexualité reste tabou. «J'étais pris au piège d'un faux récit et je ne voyais aucune issue. De nombreuses nuits, je pleurais jusqu'à m'endormir et je prenais régulièrement un lourd cocktail d'opioïdes», a-t-il déclaré.

Une situation difficile pour le joueur professionnel de rugby, aujourd’hui âgé de 32 ans. «Je rêvais de disparaître, de changer de nom et de recommencer ma vie», a-t-il poursuivi, ajoutant qu'il n'était «pas exagéré de dire que ma propre mort aurait été préférable à la découverte de mon homosexualité». «La bataille était avant tout avec moi-même», a livré Palmer, qui a assuré ne jamais s'être senti discriminé lorsqu'il jouait aux Waratahs ou aux Brumbies en Australie, dans le Super Rugby.

En 2009, l'ancien capitaine du pays de Galles Gareth Thomas était devenu le premier joueur de rugby de renom à se déclarer ouvertement homosexuel. Le coming-out comme celui de Dan Palmer est donc rare dans le sport professionnel. Cette confession vient en réaction aux propos homophobes de la star du rugby, Israel Folau en 2019.

Désormais entraîneur dans le staff des Brumbies, Palmer a indiqué que les déclarations de Folau, selon lequel «l'enfer attendaient les homosexuels», l'avaient poussé dans son choix. «Plus la polémique Folau s'est prolongée, plus je me suis senti obligé de parler», a déclaré Palmer, qui veut lutter contre «l'impact profond que Folau a sans doute eu sur les enfants qui l'admiraient et qui luttent chaque jour pour comprendre leur sexualité».

Folau, chrétien évangélique militant, avait écrit en avril 2019 sur son compte Instagram: «Ivrognes, homosexuels, adultères, menteurs, fornicateurs, voleurs, athées, idolâtres, l'Enfer vous attend. Repentez-vous! Seul Jésus peut vous sauver». Des propos qui avaient entraîné son licenciement en mai 2019, quelques mois avant la Coupe du monde. Considéré comme l'un des meilleurs arrières du monde, Folau, 73 sélections avec l'Australie, joue maintenant pour le club français de rugby à XIII des Dragons Catalans.