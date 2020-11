Les autorités passent sous silence qu’un attentat récent à Dresde était probablement homophobe

Les autorités n’ont pas mentionné l’orientation sexuelle des victimes d’une attaque à l’arme blanche commise par un jeune Syrien, début octobre, suscitant l’incompréhension des organisations LGBTQ+ locales.

Deux hommes ont blessés à l’arme blanche, le 4 octobre dernier, alors qu’ils visitaient le centre historique de Dresde. L’un d’eux, Thomas L., un Allemand âgé de 55 ans, a succombé à ses blessures. Peu après, un Syrien de 20 ans connu pour des faits de radicalisation, a été arrêté. Les autorités ont promptement qualifié l’attaque de «terroriste», précisant qu’elle avait visé «deux touristes».

Étrangement, les autorités sont restés muettes sur le fait que les victimes étaient un couple. Les médias l’ont appris tardivement, via l’avis mortuaire de Thomas L. Ils ont aussi appris que les deux hommes s’étaient étreints peu avant le drame sous les yeux de leur futur assaillant.

Le silence des autorités sur le motif potentiellement homophobe de l’attentat suscite incompréhension et colère de plusieurs militants LGBTQ+ locaux. «Je suis plus qu’agacé que l’on cache ce motif important», a déclaré Jörg Litwinschuh-Barthel, directeur de la fondation Magnus Hirschfeld, au «Tagesspiegel». «Cela ne serait pas arrivé à des victimes de couleur ou de confession juive, par exemple.»

Interrogé cette semaine, le procureur général de Dresde, Jürgen Schmidt, a refusé de s’exprimer sur «l’orientation sexuelle des victimes».

La polémique se rajoute aux critiques sur les défaillances des services de renseignements, qui avaient mis en place une surveillance épisodique du jeune Syrien, reconnu comme «dangereux». Les organisations LGBTQ+, ont appelé à refuser l’amalgame entre musulmans et homophobie, et à renforcer les programmes d’éducation et de dialogue. Elles ont organisé une veillée ce dimanche dernier sur les lieux de l’attaque.