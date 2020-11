Dysfonction érectile & impuissance sexuelle

Lorsqu’un patient est atteint de dysfonction érectile ou d’impuissance sexuelle, il est important de déterminer si cette cause est d’origine psychologique ou physiologique. Lorsque le trouble érectile résulte d’une cause physiologique dite vasculaire, la thérapie par ondes de choc est tout indiquée.

C’est une bonne alternative ou un complément à la médication. Il s’agit d’une méthode non invasive (sans aiguille et sans chirurgie), simple et non douloureuse. L’approche de la thérapie par ondes de choc consiste à favoriser l’ouverture des vaisseaux sanguins existants au niveau du pénis, à stimuler la croissance de nouveaux vaisseaux et à faire disparaître les microplaques qui les obstruent. Ainsi, l’augmentation du flot sanguin au pénis améliorera la fermeté et la longévité des érections. Il s’agit d’un traitement sécuritaire et innovateur déjà utilisé dans d’autres secteurs de la médecine tels que l’orthopédie et la cardiologie.

