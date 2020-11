Le ravissement de l’impermanence

Les romans épistolaires ne sont pas monnaie courante en littérature. Le genre est assez difficile à maîtriser : il faut y balancer la confidence dans un style plus formel tout en ménageant les jeux de tromperies, intentionnels ou non, des différents narrateurs. C’est à ce défi que s’est attaqué Xavier Pier Côté dans un premier roman où se croisent les points de vue et les souvenirs de Matéo et de Claire. La vie et les malentendus les ont séparés, alors qu’ils étaient au début de la vingtaine, et voilà que trente ans plus tard, Matéo reçoit un courriel de cette dernière et que les échanges reprennent progressivement. Bien des choses ont cependant changé d’un côté comme de l’autre. Maéto, en particulier, a réalisé qu’il était attiré par les hommes suite à l’aveu bouleversant d’un collègue de travail. Toutes ses certitudes s’en trouvent ainsi bousculées et changent à jamais son regard sur les hommes, mais également sur lui-même. Claire, de son côté, vit une relation en dents de scie avec son conjoint et on pourrait s’étonner de cette initiative de vouloir ainsi renouer avec un passé pourtant bien révolu. La profession d’archéologue de cette dernière explique cependant fort bien cet acharnement à ainsi retourner chacune des pierres du passé pour mieux comprendre un présent dont elle ne révèle pas tout. Au fil des pages, chacun s’ouvre ainsi pour partager des moments plus difficiles. Le ton des premières lettres, bien qu’enthousiaste, demeure relativement prudent : on tâte l’eau et on se concentre sur des anecdotes ou références culturelles avant que les vannes ne s’ouvrent vraiment et que les secrets se révèlent au grand jour. L’expérience réelle de l’auteur en travail social lui a d’ailleurs sans doute été fort utile afin de traduire avec authenticité les méandres de l’âme humaine. Une première œuvre où Xavier Pier Côté remporte avec adresse le pari du genre épistolaire tout en ménageant les révélations. Publié à compte d’auteur, vous ne trouverez pas le titre dans toutes les librairies, mais il est aisément disponible sur les plateformes en ligne comme https://boutique.bouquinbec.ca ou www.amazon.ca.

INFOS | Le ravissement de l’impermanence / Xavier Pier Côté. Montréal : Xavier Pier Côté, 2020. 222p.