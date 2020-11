Dans le deuxième opus de la série Power drive, le bédéiste Sunny Victor nous fait partager le week-end de « repos » de Marck (avec un C et un K), camionneur de son état, dans les saunas de Toronto. Arborant fièrement une feuille d’érable sur le pectoral gauche, celui-ci fait la connaissance d’Alex, Jamal, Robert et Phil avec qui il partage les aventures hautes en couleur qui parsèment son itinéraire entre la ville reine et l’Alaska et explique comment il est parvenu à battre un record de vitesse malgré les innombrables pauses-santé, pour faire son plein de protéine, et rencontres avec les forces de l’ordre qui ont constellé son parcours.Inutile de préciser que Marck se fait un point d’honneur à maintenir sa forme physique et à goûter les spécialités régionales. Le récit est bien mené et la plastique des corps extrêmement séduisante avec un accent vers des physiques d’hommes dans la quarantaine à la musculature lourde. Il faut souligner la très belle patine appliquée aux images rappelant étrangement l’aquarelle même si réalisée en format numérique. Dans l’esprit des BD que l’on achetait lorsqu’on était enfant, l’ouvrage se termine par une série de jeux d’adresse : labyrinthe des glory hole, relier les numéros d’un homme qui offre sa croupe et coloriage accompagné d’un petit tutoriel pour obtenir de meilleurs résultats.

INFOS | Power drive #2 : Sauna story / Sunny Victor. Coquitlam, B.C. : Class Comics, 2020. 34p Disponible en format numérique : https://www.classcomics.com/ccn/