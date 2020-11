Un agent de joueurs de hockey fait sa sortie du placard

Contribuer à faire tomber les tabous dans le monde du hockey en révélant son homosexualité était sa motivation première.

Bayne Pettinger, qui agit en tant qu’agent de joueurs de hockey, a partagé son histoire dans un reportage publié jeudi dernier par le journal The Atlhletic.

Pettinger a été impliqué avec Hockey Canada, à titre de directeur des opérations hockey et il avait l’impression de cacher une partie de lui-même auprès de ses nombreuses connaissances.

L’homme de 33 ans a simplement informé ses collègues de travail chez CAA Hockey, dont Pat Brisson et J.P. Barry. Puis il en a glissé un mot à certains joueurs, y compris les vedettes Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton, et Sidney Crosby, des Penguins de Pittsburgh.

«Ça ne change rien honnêtement. Je suis simplement heureux que tu sois bien», a notamment répondu par message-texte Connor McDavid.

«Nous sommes heureux pour toi et je suis certain que ça fait du bien d’avoir enlevé ce poids sur tes épaules, et d’être capable d’être toi», a pour sa part réagi Sidney Crosby, cité dans le reportage.

Dèjà des effets positifs

«Je pense que je vais être une meilleure personne et un meilleur agent, considère Pettinger. C’est un poids de 500 livres qui s’est enlevé de mes épaules. J’en avais assez d’entrer dans une pièce et me demander : qui le sait et qui ne le sait pas?»

Au niveau familial, son entourage était déjà au courant. Son grand frère Matt, qui a déjà évolué dans la LNH avec les Capitals de Washington, les Canucks de Vancouver et le Lightning de Tampa Bay, se montre fier et soulagé par la sortie de Bayne.

«Nous sommes simplement fiers, nous le soutenons, a indiqué Matt. Nous le savons depuis une dizaine d’années dans la famille, donc il n’y a rien de nouveau pour nous. Le plus important, c’est ce que ce sera un poids de moins pour Bayne.»

Source : TVQ Sports