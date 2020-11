En Estonie, une pétition pour ouvrir le mariage à tous les couples remporte l’adhésion populaire

Lancée fin octobre par les Verts estoniens (minoritaires), une initiative populaire a recueilli en quelques jours 35 000 signatures. Un nombre record, largement suffisant pour que la proposition soit débattue au Parlement.

Une bulle d’air dans une mer (Baltique) de morosité politique. En Estonie, entre deux sorties homophobes du ministre de l’Intérieur et leader du parti ultraconservateur Ekre, Mart Helme, recadré depuis par la présidente de la République balte, Kersti Kaljulaid, une pétition favorable à l’ouverture du mariage à tous les couples, quel que soit le sexe des partenaires, est en train de recueillir un plébiscite inédit.

Nombre record de signatures

Lancée aux alentours du 20 octobre par une formation minoritaire, les Verts estoniens, sur la plateforme officielle Rahvaalgatus, cette initiative populaire visant à modifier le code de la famille pour permettre aux couples homos de se marier, a en effet déjà réuni plus 34 000 signatures. Un record, selon la radio-télévision publique estonienne ERR, quand on sait que le droit d’initiative populaire mis en place en 2016 à la suite d’une expérience de " démocratie délibérative ", " l'Assemblée du peuple ", mobilise tout au plus quelques milliers de citoyens dans un pays de 1,3 million d’habitants.

D’ailleurs, pour que la proposition de loi soit examinée par le Parlement estonien, le Riigikogu, où domine depuis les dernières législatives de 2019 une coalition de droite conservatrice, seuls un millier de signatures suffisaient. A moins d’une déconvenue juridico-politique, l’initiative populaire des Verts estoniens, qui court par ailleurs jusqu’au 24 décembre, a donc toutes les chances d’être discutée par les parlementaires. Il en fut ainsi pour une cinquantaine d’initiatives populaires sur des sujets aussi divers que l’interdiction des fermes à fourrure ou le financement de l’enseignement supérieur.

Référendum pour restreindre le mariage

En revanche, son destin législatif est plus obscur. Certes, la pétition fait bouger les lignes et le parti social-démocrate ( SDE, opposition ) affirme depuis lundi que ses députés porteront une proposition de loi sur le mariage pour tous ; cependant, elle peine à faire oublier l’organisation l’automne prochain d’un référendum, à la demande des populistes d’Ekre, pour restreindre la définition du mariage dans la Constitution à une union entre un homme et une femme.

À ce sujet, des Estoniens interrogés cet été par l’Institut des études sociales, se déclaraient majoritairement opposés à l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. Et ce, malgré un soutien accru à l’accord de cohabitation (l’équivalent de l’union civile, en Estonie) en vigueur depuis 2016, loi qui au passage n’est toujours pas appliquée par les autorités au grand dam des associations LGBT estoniennes. Boucs émissaires favoris des ultraconservateurs (comme en Pologne et en Hongrie) depuis leur arrivée au pouvoir, comme le note la branche européenne de l’ILGA dans son dernier rapport, les homos estoniens, eux, peuvent enfin se réjouir un peu. Et espérer dans les mois prochains voir leur pays devenir la première ex-république soviétique à garantir l’égalité des droits.