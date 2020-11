Les dossiers d'Ougandais bénéficiant de l'asile réexaminés après la découverte d'une filière de faux LGBT

Le gouvernement néerlandais a annoncé qu'il allait réévaluer les cas de dizaines d'Ougandais ayant obtenu l'asile sur la base de la persécution liée à l'orientation sexuelle après avoir découvert un réseau criminel qui a aidé des réfugiés potentiels à truquer leur dossier sur ce critère.

Cette semaine, le Service néerlandais d'immigration et de naturalisation (IND) a déclaré avoir découvert un réseau organisé qui fournissait aux demandeurs d'asile ougandais des documents et une formation pour se faire passer pour LGBT pour environ 2 500 euros (environ 3800 $CAN)

Le gouvernement a déclaré qu'il avait examiné environ 250 cas et identifié 36 cas potentiellement frauduleux.

Il a révoqué le statut de réfugié d’une personne et mis en place des mesures d’évaluation plus strictes pour les Ougandais demandant l’asile sur la base de l'orientation sexuelle, ce qui a fait passer le nombre de rejets d’un sur quatre en 2018 à un peu plus d’un sur trois l’année dernière.

«Ces résultats ont conduit à une évaluation plus critique des demandes de visa émanant de l'Ouganda», a déclaré l'IND dans son rapport.

Les Pays-Bas ont commencé à accepter les demandes d'asile des LGBT Ougandais en 2014.

En Ouganda, les relations homosexuelles sont toujours passibles de la prison à vie et les militants affirment que d'autres lois sont utilisées pour discriminer les personnes LGBT.

Les militants LGBT ont averti que cela pourrait signifier le refus d'asile de véritables réfugiés et ont exhorté le gouvernement à faire preuve de prudence face aux menaces auxquelles les personnes LGBT sont confrontées en Ouganda.

«Ce que je trouve vraiment néfaste, c'est que maintenant tout un groupe de personnes, qu'elles soient crédibles ou non, sont maintenant jugées indignes de confiance», a déclaré Sandro Kortekaas, président de LGBT Asylum Support, une organisation à but non lucratif.



Philip Tijsma, porte-parole du groupe néerlandais de défense des droits LGBT COC Nederland, a déclaré que les recherches de son organisation indiquaient que l'IND n'était pas assez sensible aux différences culturelles lors des interrogatoires des demandeurs d'asile.

«Vous demandez à une personne d'un pays et d'une culture différents qui n'a jamais parlé à personne de son identité sexuelle de raconter son histoire sur la façon dont elle a pris conscience de son orientation sexuelle, a-t-il déclaré. J'imagine qu'ils veulent être bien préparés pour ce genre de questions. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas lesbiennes, gais, bisexuels ou transgenres».

Avec L'AFP