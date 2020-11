L’armée finlandaise critiquée pour avoir affirmé que l’homosexualité est un obstacle au service militaire

Les forces de défense finlandaises sont critiquées pour avoir utilisé un manuel de formation jugé discriminatoire décrivant l’homosexualité comme un «obstacle» au service.

Le conseil émane du Centre de médecine militaire, qui est responsable de la santé des conscrits et du personnel de la défense.

Selon un rapport du médiateur parlementaire finlandais, le centre a déclaré dans un manuel de formation que l'orientation sexuelle, en particulier l'homosexualité, était un obstacle au service militaire.

Le document fait notamment référence à des «conditions de service exigeantes» et au logement communautaire qui constitueraient des obstacles au service militaire pour les homosexuels.

En conséquence, il est donc conseillé aux gais d'opter pour la catégorie de classe C lors des examens, une catégorie qui est exemptée du service militaire en temps de paix et comprend les personnes ayant des problèmes de santé mentale.



En réponse aux critiques du médiateur, le Commandement de la défense a insisté sur le fait que l'armée finlandaise ne considère pas l'homosexualité comme un trouble mental et qu'elle n'aurait pas dû être un critère de classe C.

Cependant, le médiateur a déclaré que le matériel de formation aurait pu donner aux professionnels de la santé l'impression que la sexualité pouvait entraver le service militaire, bien que la Finlande ait déclassifié l'homosexualité comme une maladie en 1981.

Le médiateur a conclu que le matériel était «offensant et discriminatoire», et ces passages ont maintenant été supprimés du document.

Avec L'AFP.