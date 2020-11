LES ENFANTS ÉLEVÉS PAR DES PARENTS GAIS SERAIENT MEILLEURS À L'ÉCOLE

Les enfants nés de parents du même sexe réussissent mieux à l'école que ceux qui ont été élevés par des parents hétérosexuels, selon une étude menée conjointement par des chercheurs des universités d'Oxford et de Maastricht.

Ces derniers ont épluché les résultats scolaires de 2.971 enfants élevés par des parents du même sexe - 2 786 couples lesbiens et 185 couples gai mâles - aux Pays-Bas (le premier pays à avoir légalisé le mariage gai, en 2001), sur plusieurs années. Ils les ont ensuite comparé avec les données de plus d'un million d'enfants issus de parents de sexes différents. Au total cela représente tous les enfants néerlandais nés entre 1998 et 2007, dont les résultats ont été étudiés jusqu'en 2019.

Ils ont donc constaté que les enfants nés de parents homosexuels avaient de meilleurs résultats, que ce soit à l'école primaire, au secondaire ou au collège.

Parmi les facteurs pouvant expliquer ces données, le fait que les parents gai sont en moyenne plus riches, plus éduqués et plus âgés que la moyenne. Cela s'explique facilement par le fait qu'un grand nombre d'entre eux ont recours à des traitements visant à augmenter la fertilité qui coûtent très cher et pour lesquels ils sont rarement remboursés. Et les procédures d'adoption s'avèrent également coûteuses.

Cependant, le niveau socio-économique n'explique pas tout. Même lorsqu'on retire cette donnée, les résultats des enfants de parents du même sexe restent sensiblement supérieurs. Selon les chercheurs, d'autres facteurs pourraient entrer en compte, notamment le fait que l'ensemble des naissances chez les couples homosexuels ont été voulues, et il a même fallu une très forte volonté de la part des futurs parents pour aller au bout du parcours du combattant que représente pour eux le fait de donner naissance.