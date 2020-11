Du lundi 16 novembre au vendredi 20, l'ATQ vous réserve une programmation d'activités haute en couleurs pour souligner la semaine de visibilité et de sensibilisation aux réalités trans ! Capsules vidéos, podcast et groupes de discussion virtuels seront au rendez-vous !

Lundi 16 Nov (virtuel) : Conférence du Caporal Vincent-Gabriel Lamarre

https://www.facebook.com/events/3028365293934284/

Mardi 17 Nov (virtuel) : Mardi Jasette - tous les âges

Pour remplacer les rencontres de groupe habituelles du mardi soir, les bénévoles de l’ATQ vous invitent à vous joindre à elleux pour les « Mardis Jasette » ! Ces rencontres virtuelles permettront aux personnes qui se sentent isolées de discuter avec d’autres personnes de la communauté trans. Ce groupe n’est pas un groupe d’intervention ou de référence, mais bien pour ventiler et créer de nouveaux liens d’amitié en cette période difficile. Les « Mardis Jasette » se tiendront chaque mardi d’ici à la reprise des services habituels de l’ATQ.

https://www.facebook.com/events/2496084600690229/

Jeudi 19 Nov (virtuel) : Jeudi Jasette 50+ (***Nouveau ***)

Dans le cadre de la semaine de visibilité et sensibilisation aux réalités trans, l’ATQ, en partenariat avec la Fondation Émergence, vous présente les tous nouveaux jeudis jasette 50 ans et + ! Ce groupe de discussion vise à offrir un espace sécuritaire et inclusif aux personnes trans, non-binaires ou en questionnement de 50 ans et +, afin qu’iels puissent échanger avec d’autres personnes variantes dans le genre, briser leur isolement et partager de bonnes pratiques.

https://www.facebook.com/events/1540072499511912/

Vendredi 20 Nov (présentiel) : Vigile Jour du souvenir Trans*

Dans le cadre de la semaine de visibilité et sensibilisation aux réalités trans, l’ATQ, en partenariat avec l’ASTT(e)Q, vous invite à une vigile pour souligner le Jour du souvenir trans*, afin de rendre hommage à toutes les personnes de la diversité de genre qui ont été portées disparues et/ou assassinées dans l’année 2019-2020. Cette journée a également comme objectif de mettre en lumière la violence et la transphobie que vivent les personnes trans et non-binaires au quotidien.

https://www.facebook.com/events/1012143775930078/

L'ATQ vous réserve également une panoplie de capsules vidéos, podcast et autres belles surprises tout au long de la semaine. Surveillez la Page Facebook de l'ATQ.