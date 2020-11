Percée de candidats transgenres aux élections municipales

Des candidats transsexuels ont obtenu des scores historiques dimanche lors des élections municipales dans des grandes villes du Brésil, où ils ont été autorisés pour la première fois à se présenter sous leur nom d'usage.

À Sao Paulo, la plus grande métropole du pays, une femme trans et un homme transgenre font partie du top 10 des candidats élus au conseil municipal.

Érika Hilton (à gauche sur la photo), du parti de gauche PSOL, est arrivée en sixième position avec 50477 voix, devenant ainsi la première transsexuelle noire élue au conseil municipal de la capitale économique du Brésil. «Nous avons gagné! C'est une première historique!», a-t-elle célébré sur Twitter.

Thammy Miranda, fils de Gretchen, une chanteuse célèbre, a obtenu le neuvième score (43.297 voix). Né femme, ce membre du Parti Libéral avait défrayé chronique au Brésil en faisant une campagne de publicité pour la fête des pères pour une marque de cosmétiques.

À Belo Horizonte, la sixième ville la plus peuplée du pays, Duda Salabert est devenue la première transgenre à se faire élire au conseil municipal, arrivant en tête de ce scrutin local, avec 37.613 voix. Membre du parti de centre gauche PDT, cette enseignante avait brigué en vain un siège au Sénat en 2018, mais avait obtenu un score historique de 351.874 voix.

Aracaju, capitale de l'État de Sergipe, a également élu pour la première fois une conseillère municipale transsexuelle, Linda Brasil, du PSOL. «Pour moi, c'est historique, mais c'est aussi une grande responsabilité, parce que je représente une communauté qui a toujours été exclue», a-t-elle déclaré après son élection, selon le site d'informations G1.

Traditionnellement machiste et homophobe, le Brésil est un des pays où l'on recense le plus de meurtres de transsexuels au monde, 124 en 2019. Pour la première fois cette année, les candidats trans ont pu se présenter sous leur nom d'usage, et non celui qui avait été inscrit sur les registres d'état civil à leur naissance.

À Rio de Janeiro, aucun candidat trans n'a été élu, mais Monica Benicio, veuve de Marielle Franco, conseillère municipale noire et lesbienne brutalement assassinée en mars 2018, a obtenu un siège.

Carlos Bolsonaro, fils du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, s'est fait réélire une 6e fois au conseil municipal de Rio avec le deuxième meilleur score, mais avec 35 000 voix de moins que lors du scrutin précédent, en 2016 (71 000 au lieu de 106 000).

Avec l’AFP